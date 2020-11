GF VIP Party anticipazioni: quando va in onda, ospiti e conduttori

Scopriamo di più sullo show che sta appassionando i fan del Grande Fratello Vip e vediamo cosa accadrà nel prossimo appuntamento.

Vediamo cosa accadrà nel prossimo appuntamento di GF VIP Party in base alle anticipazioni trapelate.

Anticipazioni GF VIP Party: cambio appuntamento e ospiti

A partire dal prossimo lunedì, 23 novembre 2020, GF VIP Party diventerà serale e andrà in onda alle 20.30.

La trasmissione esclusiva di Mediaset Play condotta da Annie Mazzola e Awed è seguitissima dagli appassionati del reality show di Canale 5. I fan adesso avranno modo di scoprire maggiori dettagli scottanti sui concorrenti.

Nel prossimo appuntamento saranno presenti numerosi ospiti, che non sono ancora stati rivelati. Nelle puntate precedenti hanno preso parte allo show la sorella di Tommaso Zorzi, la fidanzata di Andrea Zelletta e il marito di Stefania Orlando. Chi sarà il prossimo invitato?

Anticipazioni GF VIP Party: chi sono i conduttori dello show

Al GF VIP Party, il pubblico verrà intrattenuto con giochi, tweet e meme.

I due conduttori, Awed e Annie, spieranno i vip mentre si prepareranno per la diretta con Alfonso Signorini e come sempre cercheranno di scovare dettagli esclusivi.

In molti si sono chiesti chi siano i due conduttori dello show. Si tratta di Annie Mazzola, nata a Lodi, classe ’91. Conduttrice di vari format per MTV e Freeda, è speaker di Radio 105.

Awed è Simone Paciello, famoso youtuber, scrittore del libro dal titolo “Penso ma non lo penso” e ideatore dei singoli “Scusate per il disagio” e “Ho anche dei difetti”.

In che modo riusciranno, i due conduttori, a intrattenere il pubblico televisivo in attesa della messa in onda del Grande Fratello Vip 5?

Per scoprirlo, non rimane che collegarsi alla trasmissione attraverso il canale di Mediaset Play.