Al Grande Fratello Vip 5 i sospetti prolificano. Paolo Brosio, nuovo concorrente del reality show di Canale 5, ha avanzato legittimi dubbi e si è dichiarato poco convinto dell’efficacia dei tamponi per il virus Covid-19.

Nella casa del GF Vip 5 arriva l’uragano Brosio. Dopo due mesi dall’inizio della quinta edizione delreality show, l’ex giornalista del TG4 è riuscito a fare il suo glorioso debutto nella casa di Cinecittà.

Paolo Brosio ha dovuto trascorrere un lungo periodo in quarantena a causa della sua positività al Covid-19. Una volta debellato il virus, ha varcato la celebre porta rossa e ha raggiunto gli altri concorrenti del reality show.

Prima del suo ingresso, però, Alfonso Signorini gli ha fatto delle raccomandazioni ben precise. Il conduttore lo ha esortato a non seminare panico tra i concorrenti. Gli ha vietato di raccontare della sua recente odissea ospedaliera e di non svelare ciò che sta accadendo fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

Paolo Brosio getta ombre sull’attendibilità dei tamponi per il Coronavirus

Dopo neanche due ore dal suo ingresso, il sessantaquattrenne toscano ha violato gli accordi e si è lasciato andare a delle confessioni. Ad Adua Del Vesco ha rivelato che del gran polverone mediatico esploso sulle sue finte love story con Gabriel Garko e Massimiliano Morra.

Ma non è finita qui. La new entry del Grande Fratello Vip ha sollevato più di una perplessità sull’attendibilità dei tamponi per il Covid-19, avanzando pesanti insinuazioni:

“Sono stato 29 giorni perché non mi venivano 2 tamponi negativi. Adesso ce ne vuole uno solo, basta quello. Quindi vuol dire che in questa storia dei tamponi c’è qualcosa che non va. Non sono attendibili e poi se ti viene…”

Considerazioni assai gravi che hanno messo in luce alcune contraddizioni sui tamponi naso-faringei. Dichiarazioni che con molta probabilità scuoteranno l’opinione pubblica.