Gf Vip, Paolo Brosio brutta bestemmia in diretta: SQUALIFICA vicina – Video

Il celebre giornalista e conduttore tv, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5, ha bestemmiato in diretta. Il video è ormai virale.

Paolo Brosio rischia la squalifica a seguito di una frase giudicata da alcuni ingiuriosa e pronunciata davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 5.

Paolo Brosio verso la squalifica, ecco cos’ha fatto

Paolo Brosio è entrato da poco nella casa del Grande Fratello Vip 5, dopo numerose peripezie.

L’ingresso del giornalista era stato posticipato a causa del Covid-19, dal quale è adesso guarito.

L’attesissima permanenza di Brosio, però, potrebbe concludersi a breve a causa di uno scivolone di cui è stato protagonista e che ha suscitato molto clamore sul web.

Il conduttore televisivo italiano, praticante del Cattolicesimo e spesso pellegrino a Medjugorje, pare abbia bestemmiato davanti alle telecamere del reality show di Canale 5.

La bestemmia in diretta non passa inosservata

È risaputo che la produzione non transiga intercalari di questo tipo, che potrebbero in qualche modo offendere la sensibilità dei credenti che seguono il programma condotto da Alfonso Signorini.

Dopo Denis Dosio, quindi, l’altro concorrente a essere espulso dalla casa del Gf per una bestemmia potrebbe essere proprio Paolo Brosio.

Una situazione alquanto paradossale e inaspettata, se si pensa alla profonda devozione di Brosio, che ha addirittura scelto la via della castità per mantenersi puro.

Da ore, ormai, circola in rete il video della bestemmia in questione, reputata da molti vergognosa, mentre da altri assolutamente innocua:

Signori Brosio ha bestemmiato in regia 2 #gfvip pic.twitter.com/cUdHYRTBSP — Lady Madamoiselle 💙 (@etolosomaM) November 1, 2020

Nonostante l’indignazione del pubblico, a cui la produzione del reality show può dar voce, l’ultima parola è del Grande Fratello, che stabilità se prendere o meno provvedimenti in merito alla questione.

Stasera, 2 novembre 2020, andrà in onda una nuova puntata del reality, in prima serata su Canale 5, ed è probabile che si affronti in diretta, con Paolo Brosio, la questione tanto chiacchierata della bestemmia.