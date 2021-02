“Sul serio non ha nessuno?”. GF Vip, si addensano ombre e sospetti sulla scelta di Dayane Mello

“Sul serio non ha nessuno?”. GF Vip, si addensano ombre e sospetti...

Nella casa del GF Vip 5 aleggia un clima di forte diffidenza. Appresa la notizia della morte di Lucas Mello, Alda D’Eusanio avanza perplessità sulla scelta di Dayane di proseguire il gioco.

Mentre Dayane Mello cerca di metabolizzare la morte di suo fratello Lucas e trovare la forza per andare avanti, nella casa del Grande Fratello Vip 5 si addensano ombre e dubbi sulla sua decisione di non abbandonare il reality show.

GF Vip 5, riflettori puntati su Dayane Mello: si addensano sospetti e perplessità

Durante una conversazione con la sua coinquilina Stefania Orlando, Alda D’Eusanio si fa interprete, in modo netto e sfrontato, delle tante domande sorte sulla decisione di Dayane di non tornare in Brasile dai suoi familiari:

“Fuori è sola? Non ha nessuno? Come mai ha scelto così? …Fuori davvero non ha nessuno?”

Alda D’Eusanio vuol vederci chiaro e cerca risposte ai suoi interrogativi, del tutto leciti e spontanei. Da par suo, Stefania Orlando prende le distanze e spezza una lancia a favore di Dayane:

“Io rispetto la sua scelta di essere rimasta, perché vede in noi una famiglia e ha bisogno di stare con noi. Questa cosa non è che passa oggi e passa tutto: è da metabolizzare negli anni una tragedia così. Alda, Dayane è una di noi, tutti questi mesi insieme ci hanno uniti, lo sai che ci si unisce anche nelle discussioni”

Un lutto decisamente tormentato e destinato a far discutere ad oltranza.

Giulia: Dayane dice che su sua figlia non vuole far pesare il suo dolore, in Brasile non può andare, almeno qui ha noi che possiamo darle amore. Alda: Ma se hai più rapporti con persone che conosci da 5 mesi, allora fuori sei davvero sola.

