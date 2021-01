Un nuovo concorrente starebbe per varcare la soglia della casa del GF Vip, insieme al suo pappagallo. L’indiscrezione di Dagospia manda in tilt i social.

A circa un mese dalla finale, il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini non smette di regalare emozioni e suspance al pubblico che fedele è sintonizzato su Canale 5 dallo scorso Settembre 2020.

Dopo l’annuncio ai telespettatori e ai concorrenti relativo allo slittamento della data della finale, che dall’8 Febbraio è passata al prossimo 26 Febbraio, secondo quanto rivelato da Dagospia, un nuovo concorrente starebbe per entrare a far parte del cast.

Di chi si tratta? Scopriamolo!

Ecco chi entrerà nella casa del GF Vip

La celebre rivista online, Dagospia ha rivelato che presto potrebbe entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip, la celebre conduttrice Alda D’Eusanio.

Ma a quanto pare, la giornalista non dovrebbe esser sola nell’affrontare questa nuova avventura.

Ad accompagnarla, secondo le ultime indiscrezioni, il piccolo Giorgio, suo pappagallino e baluardo dalla scomparsa improvvisa nel ’99 di suo marito Gianni Statera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aldadeusanioofficial (@aldadeusanioofficial)

Il dramma di Alda D’Eusanio

Il piccolo pappagallo Giorgio ha rappresentato e rappresenta tutt’oggi un punto di riferimento fondamentale per la D’Eusanio, la quale in una delle sue ultime interviste rivelò di aver adottato il pappagallo in uno dei momenti più bui della sua vita.

Ovvero, come prima accennato, la morte del marito il quale è venuto a mancare a causa di un male fulminante, che l’ha strappato alla vita in soli 15 giorni.

Entrambi avrebbero beneficiato l’uno del sostegno dell’altro, per ricominciare a vivere:

‘in un negozio, ho visto Giorgio, un pappagallo tutto piume e ossa che pativa un lutto e non mangiava più’

e ancora:

‘L’ho portato a casa, a lui piace la pasta e, un rigatone lui e uno io, abbiamo ripreso a mangiare’

rivelò l’amata giornalista di cui attualmente sarebbe attesissima la entrata trionfale all’interno della casa più spiata d’Italia.

Quando sarebbe previsto il grande evento? Secondo Dagospia, il tutto sarebbe previsto per il prossimo 29 Gennaio 2021.

Quale sarà la reazione dei coinquilini reduci da quest’ultima edizione del Reality? Staremo a vedere.