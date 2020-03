Costretto a peregrinare da una sede all’altra, il conduttore del ‘Grande Fratello Vip 4’ dovrà cambiare nuovamente studio in vista della finale del reality.

Alfonso Signorini credeva di avere finalmente tutto sotto controllo, fino a quando un nuovo cambio di programma ha stravolto i suoi piani professionali. Il noto conduttore di Canale 5, infatti, è costretto a fare le valigie e abbandonare lo studio televisivo di Milano. Ma per andare dove?

Per quanto possa sembrare inverosimile, il Grande Fratello Vip 4 dovrà nuovamente cambiare studio, dopo essere stato recentemente trasferito da Roma a Milano, a causa dell’emergenza sanitaria nazionale. Dopo un lungo tira e molla e tante voci di corridoio, sembra sia stata individuata la location definitiva.

L’indiscrezione divulgata da TvBlog

Stando a quanto sostiene il popolare sito web TvBlog, il reality show Mediaset dovrà spostarsi nello studio televisivo destinato a Quarto Grado, celebre trasmissione di Rete 4. Un trasferimento tanto improvviso quanto misterioso.

Misterioso per i non-addetti ai lavori, ma non per i vertici Mediaset. Sembrerebbe, infatti, che gli autori del GF Vip 4 stiano puntando ad un piano C. Un cambiamento strettamente correlato all’effetto domino, provocato dalle continue variazioni di palinsesto di Canale 5 delle ultime settimane.

Dietro al continuo andirivieni di Alfonso Signorini, sembra ci sia lo zampino di Mario Giordano, ex direttore di Studio Aperto e conduttore della trasmissione di approfondimento giornalistico Fuori dal Coro. Il programma di Giordano, infatti, starebbe slittando da Roma a Milano.

Insomma, uno studio televisivo conteso sia dal Grande Fratello Vip 4 che da Fuori dal Coro. Una sorta di convivenza forzata che starebbe costringendo i dirigenti del Gruppo Mediaset a fare una scelta, ponderata e oculata.

La scelta di Mediaset

La decisione dei piani alti di Cologno Monzese, alla fine, è ricaduta su Mario Giordano. Il 53enne piemontese si sarebbe aggiudicato l’ambito studio tv, oggetto di contesa. Il reality show GF Vip 4, dunque, verrà inevitabilmente spostato in un terzo studio in quel di Milano.