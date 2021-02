Le telecamere del GF Vip 5 hanno captato le parole di un emozionatissimo Nello Sorrentino, che durante la sua proposta di matrimonio a Carlotta ha proferito un’espressione blasfema.

Nello Sorrentino, fidanzato di Carlotta Dell’Isola, è finito al centro di un polverone social-mediatico per aver pronunciato un’espressione blasfema. Lo dimostra un video divulgato a macchia d’olio sui social.

GF Vip 5, Nello Sorrentino e la proposta di matrimonio a Carlotta Dell’Isola

Nel corso della trentaseiesima puntata del Grande Fratello Vip 5, Nello ha varcato la porta rossa della casa di Cinecittà per fare una romanticissima proposta di matrimonio alla sua fidanzata Carlotta. Un filmato condensa tutta l’emozione del trentatreenne romano, che tra mazzi di fiori e palloncini a forma di cuore ha sbalordito la sua donna.

Sfortunatamente l’emozione ha avuto la meglio su di lui. Abituato ad esprimersi con un linguaggio colorito e pieno di sfumature che non regge i ritmi televisivi, Nello ha proferito una parola blasfema che ha scatenato l’ilarità del web.

GF Vip 5, Nello Sorrentino bestemmia durante la proposta di matrimonio

Come si ode in un filmato diffuso in rete, Nello si è lasciato andare ad un’espressione colorita. C’è chi ha definito la sua bestemmia un lapsus, una gaffe, un errore comprensibile e soprassedibile.

MA STASERA NON CI FACCIAMO MANCARE NIENTE PROPRIO #GFVIP pic.twitter.com/8G7ktxZSBB — Trash Italiano (@trash_italiano) February 1, 2021

I fan sono fortemente convinti che Nello non sia molto abile a usare i media. Sin da quando ha partecipato a Temptation Island, il verace romanaccio ha creato un tumulto dietro l’altro.

A differenza dei protagonisti del Grande Fratello Vip 5, oramai abili maestri d’immagine e informatissimi sulle dinamiche televisive, Nello si è lasciato travolgere dall’emozione della diretta.

Nello che bestemmia perché non riesce a dire a voce alta VOGLIO CHE SEI LA DONNA DELLA MIA VITA NELLOOOOOOOO#GFvip #rosmello — Girerò Il Mondo Per Trovarti / 60% – 46% (@rosmelloisreal) February 1, 2021