All’indomani del diverbio tra Stefania Orlando e Antonella Elia, avvenuto durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip 5, il marito della neo inquilina, Simone Gianlorenzi, è tornato sull’argomento.

Sembra che dopo il loro botta e risposta al vetriolo, la situazione tra le due ex amiche rischi di degenerare. Simone Gianlorenzi, marito della Orlando, ha replicato a tono alle insinuazioni mosse dall’opinionista.

Antonella Elia, opinionista di punta della quinta edizione del reality show, ha accusato Stefania Orlando di aver spettegolato su di lei nonostante siano amiche da oltre 15 anni. Nel corso della diretta del GF Vip 5, andata in onda venerdì 18 settembre, la cinquantaseienne torinese ha esordito così:

“Mi domando come mai mi hai invitato al tuo matrimonio se poi va in giro a parlare male di me. Forse per fare numero, per avere più paparazzi ed essere sicura di uscire sui giornali… Hai detto che sono una provocatrice, come mai mi ha invitato al matrimonio?“