GF Vip, il segreto di Mario Ermito: bomba clamorosa su Lady Gaga. Tommaso Zorzi senza parole

Al Grande Fratello Vip lo scoop è servito su un piatto d’argento. Mario Ermito fa una confessione inedita su Lady Gaga e Tommaso Zorzi stenta a crederci.

È la vera grande new entry del Grande Fratello Vip 5. Mario Ermito, nuovo concorrente del reality show di Canale 5, sta calamitando attorno a sé tutta l’attenzione social-mediatica. Non per il suo innegabile fascino, ma per delle dichiarazioni inedite.

Mario Ermito è riuscito ad offuscare le altre due new entry del GF Vip con una bombetta di gossip sensazionale. All’attore pugliese è riuscito uno scoop clamoroso sulla pop star americana Lady Gaga.

GF Vip 5, Mario Ermito svela un segreto su Lady Gaga

Durante una chiacchierata con Tommaso Zorzi, il ventinovenne brindisino svela un segreto sull’artista statunitense Lady Gaga. Stando alle sue dichiarazioni, Mario Ermito avrebbe partecipato ad un videoclip inedito della canzone “Donatella”. Hit musicale mai lanciata:

“Doveva uscire il video Donatella, della canzone Donatella. Poi la sfortuna ha voluto che lei ha litigato con la casa discografica e quindi hanno bloccato il videoclip dove c’ero io (…) Tommy, ti sto parlando del 2012. Almeno posso dire di aver lavorato con lei”

Orgoglioso di aver lavorato per Lady Gaga, Ermito si lascia andare anche ad un commento sull’aspetto fisico della cantante:

“È bassissima ma è una forza della natura, ha un carisma assurdo. Mi chiamarono in agenzia e mi dissero ‘Mario Ermito sei stato scelto tra le proposte, vuoi fare il nuovo video di Lady Gaga?’”

L’attore entra nei dettagli della sua (presunta) collaborazione professionale e racconta minuziosi dettagli inerenti a “Donatella”, brano dedicato alla stilista Donatella Versace:

“Andammo nel palazzo Versace e ci sequestrarono i telefoni (…) Ci vestimmo con delle armature di Versace. La scena era che lei stava all’ingresso del salone, scendeva le scale e ballava con noi vestiti con le armature. Poi arrivava anche Donatella”

Mario Ermito, galvanizzato dalla sua partecipazione al video della pop star, ha avuto un’amara delusione. Il brano in questione non è mai stato lanciato e l’attore pugliese è rimasto con un pugno di mosche in mano.