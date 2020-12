“A causa di Oppini…”. Maria Teresa Ruta, la “frase rubata” su Tommaso Zorzi: fan del GF Vip in rivolta

Il duro j’accuse arriva direttamente da Maria Teresa Ruta, concorrente del Grande Fratello Vip 5. La conduttrice non ha dubbi e stigmatizza il rapporto astruso tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini.

I continui up and down emotivi di Tommaso Zorzi nella casa del GF Vip 5 sono iniziati esattamente il giorno successivo al ritiro di Francesco Oppini. Dopo un’impeccabile esordio televisivo, durante il quale ha mostrato di essere uno strabiliante showman e un perfetto “animale da reality”, giorno dopo giorno Zorzi ha perso il suo smalto.

GF Vip 5, confessione inaspettata di Maria Teresa Ruta: “A causa di Oppini…”

Non è un momento favorevole per Tommaso Zorzi, scivolato nella depressione più totale dopo l’uscita del suo coinquilino. Maria Teresa Ruta questo lo ha percepito al primo istante e gli ha appioppato per intero le ragioni del tracollo emotivo di Tommaso.

Alcuni giorni fa la sessantenne piemontese si è pronunciata sulla complicata relazione tra i due coinquilini, sostenendo che Francesco Oppini abbia avuto un forte ascendente su Tommaso Zorzi e abbia influito negativamente sui suoi picchi umorali e sulla sua serenità psichica.

In queste ultime ore, la Ruta è tornata sull’argomento e, durante una chiacchierata con Stefania Orlando, ha sottolineato quanto la stanza blu della casa sia diventata terribilmente uggiosa e cupa, proprio a causa dell’infelicità e amarezza di Tommaso Zorzi.

Nel corso della loro conversazione, la Ruta si è scagliata contro il figlio di Alba Parietti e non ha fatto mistero del proprio punto di vista:

“Tommaso ha smesso di ridere da quando ha cominciato l’amicizia con Francesco. È diventato serio”

A suo dire, il venticinquenne milanese non sarebbe più lo stesso: avrebbe perso il suo smalto e la sua proverbiale esuberanza. Dopo il ritiro di Oppini, i vipponi hanno assistito ad una progressiva metamorfosi di Tommaso, divenuto irascibile, apatico e vulnerabile.

La constatazione di Maria Teresa Ruta ha urtato i fan dei “Zorpini”, che sul social network Twitter hanno disapprovato le sue esternazioni.

Maria Teresa dice che Tommaso ha iniziato a ridere di meno quando si è avvicinato a Oppini, stessa cosa ha detto Pierpaolo nel confermare che Elisabetta lo condizionava. Però a Pierpaolo facciamo un processo invece per gli altri tutte queste cose sono normali. #GFVIP — flower💐 (@ifthestarsshine) December 14, 2020