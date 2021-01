GF Vip, Maria Teresa Ruta e la severa censura della regia: perché le tappano la bocca

Affrontare argomenti tabù nella casa del Grande Fratello Vip non è consentito. Se poi ci si mette anche un pizzico di erotismo, la censura è assicurata.

E così sull’ultima serata organizzata da Tommaso Zorzi, il TZshow, è calato il sipario ancor prima che si alzasse. La regia del reality show ha ritenuto doveroso censurare alcune dichiarazioni scomode e imbarazzanti.

Tommaso Zorzi improvvisa un talk show e simula un’intervista televisiva, dandole un taglio colloquiale. Fa accomodare Maria Teresa Ruta e le pone dei quesiti piccanti inerenti la sessuologia.

La sessantenne torinese si presta ad interpretare il ruolo di una sessuologa e declina le varie tipologie di orgasmo:

Ma prima che Maria Teresa Ruta concludesse la sua dettagliata analisi, la regia del Grande Fratello le ha tolto l’audio dal microfono facendo scattare una censura fulminea. I due coinquilini sono stati chiamati a rapporto in confessionale.

Gli intenti intimidatori della regia non hanno risparmiato l’innocente conversazione tra Tommaso e Maria Teresa. A farne le spese sono stati tutti i vipponi, che hanno dovuto rinunciare alla piacevolezza di una serata colloquiale.

Sono ancora indignata per la vergognosa censura fatta ieri sera a Maria Teresa. È assurdo che non si possa fare un minimo accenno al sesso nel 2021 mentre non si censurano cose più dannose quali i continui riferimenti a diete e accorgimenti per dimagrire #GFVIP

— simona (@Simo_Val) January 28, 2021