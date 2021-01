GF Vip, chi è la madre di Giulia Salemi, Fariba Tehrani: età, marito, figli

Dalla fuga dal Paese di origine al successo in Italia, fino ad arrivare al legame con la figlia Giulia Salemi.

Il pubblico più affezionato al Grande Fratello VIP avrà sicuramente sentito parlare di Fariba Tehrani, la madre della gieffina Giulia Salemi.

La donna è chiacchieratissima, anche perché spesso ha messo pubblicamente in imbarazzo la figlia.

In passato, Giulia l’aveva contestata per via delle sue esternazioni su Francesco Monte. Chissà ora cosa ne penserà di ciò che ha detto su Pierpaolo Pretelli!

Chi è Fariba Tehrani

Nasce a Tehran, il 9 maggio del 1962.

A 18 anni si trasferisce in Italia a causa della Rivoluzione Persiana.

Gestisce un centro benessere in provincia di Piacenza e diventa nota al pubblico televisivo quando prende parte a Pechino Express 2015, assieme alla figlia, con la quale forma il duo de Le Persiane.

Diventa spesso ospite di trasmissioni come Pechino Express, Pomeriggio Cinque e Domenica Live.

Vita privata e curiosità

Fariba Tehrani è nota anche per essere la madre di Giulia Salemi, attuale concorrente della casa del Grande Fratello VIP.

Fariba ha incontrato il padre di Giulia quando era arrivata da poco in Italia. I due si sono innamorati, hanno messo al mondo l’influencer, dopo di che si sono separati.

La donna è più volte intervenuta per esprimere la sua opinione sulla figlia e sulle sue relazioni.

Riguardo la frequentazione con Francesco Monte, Fariba aveva ammesso di sperare che la figlia rinunciasse al giovane, che veniva appena dalla relazione con Cecilia Rodriguez.

Di recente, si espressa anche sulla liaison tra la figlia e Pierpaolo Pretelli:

“Giulia ha 27 anni e se per certe cose è cresciuta e maturata in fretta, per altri versi è ancora un’adolescente che vive di istinto e il suo cuore prevale sulla ragione. Non so se possiamo parlare di innamoramento, ma la vedo felice e spensierata.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fariba Tehrani (@faribatehraniofficial)

Rimaniamo in attesa di altre cocenti dichiarazioni da parte di Fariba Tehrani!