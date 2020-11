GF Vip, le condizioni di Pierpaolo Petrelli: come sta, tutti gli aggiornamenti

Dopo esser stato colto da un malore improvviso nella casa del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Petrelli rende note le sue condizioni di salute.

Momenti di forte preoccupazione nella casa del Grande Fratello Vip 5. Ieri pomeriggio Pierpaolo Petrelli si è sentito poco bene. Dopo aver pranzato in compagnia dei suoi coinquilini, il trentenne lucano è stato colto da un malore sospetto.

GF Vip 5, Pierpaolo si sente male: tempestivo l’intervento del medico

Tutti i concorrenti si sono interessati alle condizioni di salute di Pierpaolo e, nel giro di pochi minuti, hanno contattato un medico affinché intervenisse tempestivamente. Non è stata resa nota la causa specifica che ha scatenato il malessere dell’ex velino, ma i medici hanno parlato di possibile reazione allergica agli agrumi.

In molti hanno insinuato che Dayane Mello, cuoca provetta della casa del GF Vip, abbia utilizzato del limone durante la cottura del pollo. Un’ipotesi prontamente smentita dalla diretta interessata, che ha garantito al 100% di non aver utilizzato agrumi durante la preparazione del pranzo.

Com’era facilmente prevedibile, l’episodio ha suscitato momenti di panico e apprensione anche tra i telespettatori del live del Grande Fratello Vip. Il pubblico ha commentato il malore di Pierpaolo in tempo reale, direttamente sul social network Twitter.

GF Vip 5, le attuali condizioni di salute di Pierpaolo

Fortunatamente non si è trattato di un malore di grave entità e Pierpaolo Petrelli si è ripreso nel giro di un paio d’ore. Ha tranquillizzato i suoi coinquilini e i familiari a casa.

Non è stato necessario abbandonare il reality show per ulteriori accertamenti medici. Nel corso del pomeriggio, seppur un po’ provato, l’ex velino ha ripreso colore ed è tornato pimpante e vitale come suo solito.