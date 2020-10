Dopo un lungo silenzio, la madre di Massimiliano Morra racconta la sua verità e si mostra indignata per le riprovevoli polemiche che hanno travolto suo figlio.

La madre di Massimiliano Morra ne ha sentite abbastanza. Attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la signora Patrizia rompe il silenzio sul caos mediatico che da settimane orbita attorno all’identità sessuale di suo figlio.

Nel tortuoso mondo del cinema e delle fiction non è tutto oro quello che luccica. La madre di Massimiliano questo lo sa bene e da oltre dieci anni soffre in un dignitoso silenzio.

Sin dagli esordi della sua carriera Massimiliano Morra è stato vittima di insinuazioni infondate e giudizi ignobili sulla sua identità sessuale. Per far sì che non sia sottoposto ad ulteriori pressioni mediatiche, la donna ha deciso di far luce sul vero orientamento sessuale di suo figlio.

GF Vip 5, Massimiliano Morra è gay? La madre dell’attore fa chiarezza

Fortemente delusa dalle ultime dichiarazioni di agenti e manager che hanno gettato fango addosso a suo figlio, la madre del gieffino ha deciso di difendere la sua reputazione e vuotare il sacco:

“È da quando ha vinto il concorso “Il più bello d’Italia” che gli danno del gay, ma queste cose non lo toccano perché ha molto rispetto verso gli omosessuali e non ha bisogno di sottolineare la sua eterosessualità. Trovo assurdo che nel 2020 si facciano discorsi così discriminatori”

Tacere, di fronte ad insinuazioni così insistenti, non era più possibile. La madre dell’attore liquida con poche righe coloro che parlano di omosessualità.

A suo dire, Massimiliano Morra starebbe subendo ingiustamente degli attacchi mediatici poiché non ha mai messo in piazza le sue relazioni di coppia.