GF Vip, la fidanzata di Oppini rompe il silenzio: Dayane Mello umiliata così

Cristina Tomasini rompe il silenzio. La fidanzata di Francesco Oppini adesso si fa viva. Esiste. Non si è dileguata nel nulla, come il pubblico del GF Vip aveva ipotizzato.

Nelle ultime settimane sulla testa di Dayane Mello è piovuto di tutto. Da Alba Parietti a Franco Oppini, passando per Franceska Pepe. Si sono susseguite insinuazioni e offese personali per le avances che la modella brasiliana ha fatto a Francesco Oppini.

Dayane Mello ha messo gli occhi addosso al figlio di Alba Parietti e non ha nascosto il desiderio di far tornare single il trentottenne torinese. Ma dopo numerosi attacchi e polemiche, ecco che la gieffina finisce nel mirino di Cristina Tomasini, dolce metà di Oppini.

Sull’attrazione fatale esplosa tra i due concorrenti del GF Vip, Cristina Tomasini non resta più in silenzio. Offre una smentita ai rumors e commenta il presunto flirt mediante un’intervista per il settimanale Novella 2000.

GF Vip 5, la fidanzata di Francesco Oppini asfalta Dayane Mello

Sulla concorrente che insidia Oppini Junior nella casa del Grande Fratello Vip 5, Cristina Tomasini dichiara:

“Non avrei mai pensato che gli avrebbero messo sulla sua rotta una sirena tentatrice per farlo abbattere sugli scogli… Mi sembra di capire che la signora ne esca sconfitta…”

Una frecciatina al vetriolo. Con poche parole la compagna del figlio di Alba Parietti e di Franco Oppini, cannoneggia e disintegra la gieffina.

In queste ultime settimane il pubblico del Grande Fratello Vip è rimasto col fiato sospeso e non ha mai capito se Oppini fosse realmente fidanzato con qualcuno. Né uno striscione né una lettera in puntata.

Persino Mister Briatore si è scomodato per la sua ex moglie e ha inviato un messaggio alla Gregoraci. Ma Cristina Tomasini no, il silenzio più tombale. Ciononostante Francesco Oppini continua a parlare della sua dolce metà ai suoi coinquilini, sebbene non abbia mai ricevuto un feedback da parte sua.