Una grossa, grossissima sorpresa sul profilo social di Karina Cascella. Sulle Instagram stories della sferzante napoletana accade di tutto: analizza le interazioni tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 5, esprime il proprio punto di vista e scaglia anatemi contro alcuni protagonisti del reality show.

A Karina Cascella non va giù che i vipponi di Alfonso Signorini mettano continuamente sotto torchio Franceska Pepe. Lo dice chiaro e tondo attraverso le sue storie di Instagram, nelle quali si rivolge al suo vasto pubblico.

La mordace napoletana fa un’analisi piuttosto severa nei confronti dei concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 5:

“Non mi piace, vi dico la verità, non mi piace proprio come i concorrenti trattano questa ragazza. Appena dice una parola Franceska, l’attaccano dicendo: ‘Hai la faccia così… Hai lo sguardo strano, non si capisce se sei seria o scherzi’. In pratica sono tutti lì contro di lei”