Come giudica Karina Cascella il comportamento di Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip? Decisamente disastroso. Dall’alto del suo profilo ufficiale di Instagram, la caustica napoletana cannoneggia contro di lei.

Ormai ci ha abituati a uscite fuori dagli schemi e sempre a mezzo social, il suo strumento di comunicazione preferito. Karina Cascella è tornata a far parlare il popolo della rete con nuove pungenti considerazioni.

Non ce la fa proprio a rimanere in silenzio, a non dar voce al proprio punto di vista. Questa volta l’ex opinionista di Uomini e Donne sgancia siluri contro Adua Del Vesco, attuale protagonista del Grande Fratello Vip 5. L’attrice siciliana è il bersaglio preferito di Karina Cascella che su Instagram scrive:

“È una bugiarda pazzesca Adua, anche perché ha messo in difficoltà Dayane e Matilde…”

In particolare, Karina si riferisce all’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5, durante la quale Adua Del Vesco ha negato spudoratamente di aver dichiarato che Massimiliano Morra è gay. Parole al vetriolo anche per altre due concorrenti del reality show:

“Anche Dayane e Matilde non mi sono piaciute tantissimo perché, va bene essere amiche, però quando si tratta di una cosa del genere no, io non ce l’avrei fatta a stare in silenzio”

Karina Cascella senza freni contro il trio formato da Adua, Dayane e Matilde

L’opinione che Karina Cascella ha dell’omertà di Dayane Mello e Matilde Brandi è riassunta in una sua eloquente Instagram story:

“Quando viene fuori la verità fanno una figura di m**** tutte e tre, Adua di più… Però anche loro due che sono state in silenzio fanno una figuraccia”

Infine, i complimenti al concorrente Tommaso Zorzi, che ha avuto il coraggio di intervenire sulla questione e far luce sulla vicenda: