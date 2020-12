GF Vip, per Samantha De Grenet si mette male: aleggia l’ipotesi squalifica

Altro che Buon Natale. Lo scontro virulento tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando potrebbe tramutarsi in un boomerang micidiale per il reality show Grande Fratello Vip.

Secondo quanto fatto trapelare dai siti di gossip e blog televisivi, Samantha De Grenet rischia di essere squalificata dal gioco: uno scenario desolante che si andrebbe ad aggiungere alla già nota vicenda legata a Filippo Nardi.

Martedì 22 dicembre Samantha De Grenet e Stefania Orlando hanno avuto un acceso diverbio a causa di una teglia da forno. Dopo uno scontro verbale a favor di telecamere, le due coinquiline hanno cercato di seppellire l’ascia di guerra ottenendo scarsi risultati.

La situazione è degenerata nel momento in cui Samantha si è appartata con Sonia Lorenzin ed ha dato la stura a tutta la sua collera:

“Le sarei saltata al collo. Forse tu non hai capito come sono io. Se una persona si permette di toccare mio figlio, mia madre, mio padre, la mia famiglia in situazioni becere, io ti asfalto. Potrei metterti le mani addosso”

Uno sfogo catartico che è proseguito ad oltranza:

“Quella non si deve proprio permettere. Non mi tiri fuori mio figlio in una discussione dicendo ‘che insegnamenti dai a tuo figlio’. Oh, ma io ti uccido. Adesso cacciatemi, ho detto che la uccido. Non me ne frega nulla, non mi importa un ca**o, non me ne frega un cavolo”