Nel celebre appartamento di Cinecittà, Dayane Mello tutto si sarebbe aspettata fuorché di ricevere, un giorno, un invito formale da parte di un suo coinquilino. Una sorpresa che l’ha spiazzata e inorgoglita.

Secondo l’etichetta, è buona cosa essere gentili e premurosi nei confronti dei propri amici. Nei rapporti interpersonali, tendere la mano e fare il primo passo ci fa apparire persone estremamente sensibili e disponibili.

Questo Tommaso Zorzi lo sa bene e per trascorrere del tempo insieme alla modella brasiliana, le ha rivolto un invito formale che ha spiazzato tutti, telespettatori inclusi:

“Se vuoi stare da me una settimana a Milano, una volta finita questa cosa qui, puoi venire, eh… Stare una settimana insieme è divertente (…) Stai da me a Milano, dormiamo nel lettone, così non dormi sola. C’è il mio cane Gilda, la porti fuori, io ti preparo la colazione ogni mattina. Davvero, stai una settimana. Mi fa piacere, amore… Poi la sera mica abbiamo una bottiglia contata come qui!”