Nuovo ingresso al Grande Fratello Vip 5. Mario Balotelli, noto bomber e fratello di Enock Barwuah, si aggiunge agli ospiti di Alfonso Signorini, chiamati a turno ad animare la nuova puntata.

Riflettori puntati su Mario Balotelli. Il celebre calciatore è pronto a fare il suo glorioso ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5, capostipite di tutti i reality show.

Non si tratterà di una semplice toccata e fuga tramite collegamento video, come è avvenuto nelle scorse puntate. Questa volta il tenebroso bomber varcherà la leggendaria porta rossa di Cinecittà.

GF Vip 5, ingresso-bomba: Mario Balotelli entra nella casa

Il noto calciatore è pronto a monopolizzare l’attenzione mediatica e mettere all’ombra il fratello Enock Barwuah. Nella prossima scoppiettante puntata del reality show Mediaset, prevista per venerdì 23 ottobre, il suo ingresso è dato per certo.

A rivelarlo è l’ultimo promo del GF Vip 5. La scelta di far entrare il calciatore bresciano sembra sia dovuta allo share disastroso rilevato nelle scorse puntate. L’ingresso di Mario Balotelli, pertanto, potrebbe dare uno scossone al recente flop di ascolti.

GF Vip 5, ascolti in picchiata? La strategia per aiutare Alfonso Signorini

Gli ascolti della quinta edizione del Grande Fratello Vip deludono le aspettative di Canale 5, questo è ormai assodato. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, la causa principale sarebbe il cast, incapace di calamitare l’interesse dei telespettatori con le tipiche dinamiche trash “acchiappa-share”.

Lo scandalo sulla Ares Film che ha coinvolto Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, seguito dal clamoroso coming out di Gabriel Garko, sembra non siano bastati per far resuscitare gli ascolti. Per rimediare alla perdita di telespettatori, il conduttore intende prendere il toro per le corna e spedire Mario Balotelli nella casa di Cinecittà.