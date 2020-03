GF Vip, improvviso malore per Antonio Zequila: ecco cos’è accaduto

Attimi di grande preoccupazione per le condizioni di salute di Antonio Zequila. I problemi fisici seguitano a complicare la permanenza nella casa di alcuni concorrenti del reality Mediaset.

Settimana movimentata e all’insegna dell’agitazione più totale nella casa del Grande Fratello Vip 4. Nel celeberrimo appartamento di Cinecittà non mancano i momenti di paura e di apprensione. Dopo il panico generato dagli allarmanti sintomi influenzali di Valeria Marini, questa volta è toccato ad Antonio Zequila angosciare gli inquilini del reality Mediaset.

Antonio Zequila accusa un problema di salute

Sabato 14 marzo Antonio Zequila, noto al pubblico con lo pseudonimo di ‘Er Mutanda’, ha accusato un brusco malore che lo ha costretto a letto per tutto il giorno. Vittima di un improvviso malessere di natura ignota, il 56enne di Atrani ha deciso di dormire e di saltare sia il pranzo che la cena.

Com’era facilmente prevedibile, una serie di interrogativi ha agitato i concorrenti del Grande Fratello Vip 4, i quali si sono immediatamente allarmati, Fernanda Lessa in primis. Alcuni di loro, suggestionati dagli eventi di cronaca di forte risonanza, hanno addirittura ipotizzato potesse trattarsi nientepopodimeno che dei sintomi del Coronavirus.

La preoccupazione dei telespettatori

I telespettatori non hanno nascosto la propria preoccupazione di fronte al mistero che vige attorno allo stato di salute di Antonio Zequila. L’assenza del 56enne salernitano, costretto a letto per un’intera giornata, si è fatta sentire e il popolo dei social sta attendendo aggiornamenti su quanto accaduto all’incorreggibile latin lover.

Gli aficionados del popolare reality di Canale 5, in attesa di apprendere qualche informazione in più attraverso il daytime, tifano per Antonio Zequila e auspicano in una sua celere ripresa. ‘Er Mutanda’ tornerà ad essere l’energico e scattante protagonista di spicco di questa edizione del Grande Fratello Vip? Sembra proprio che il suo rapido recupero stia facendo ben sperare i telespettatori.