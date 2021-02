Donna prodigiosa per qualcuno, stratega e arrampicatrice sociale per qualcun altro. Rosalinda Cannavò, che ha anteposto il flirt con Andrea Zenga alla storica relazione con Giuliano Condorelli, divide il pubblico italiano. La linea di confine è tra chi approva la decisione dell’attrice e chi le punta il metaforico ditino contro.

Con la loro proverbiale spietatezza e causticità, i fan del Grande Fratello Vip si scagliano, tastiera alla mano, contro la ventisettenne siciliana:

Rea di aver intrapreso una love story con Andrea Zenga, figlio del noto ex calciatore e allenatore Walter Zenga, Rosalinda Cannavò finisce nel mirino dei moralisti del web:

C’è chi la considera un’arrampicatrice sociale, accecata dal prestigio di un cognome altisonante:

“Rosalinda è una delle più intelligenti lì dentro perché forse non sarà finalista, ma uscita di lì avrà molte più copertine su Chi per via di una ipotetica storiella con il figlio di Walter Zenga”

Critiche decisamente gratuite e infondate, dietro le quali potrebbero celarsi la cattiveria e l’invidia dei suoi detrattori.

