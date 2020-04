Sul banco degli imputati di Sossio Aruta c’è lei, Valeria Marini. Il primo finalista del ‘Grande Fratello Vip 4’ indaga su Valeria Marini e avanza un insolito quesito.

Operazione verità. Un quesito, quello di Sossio Aruta, da prendere, ritagliare e incorniciare. Il primo finalista del Grande Fratello Vip 4 prende la mira ed apre nuovamente il fuoco contro la sua ex coinquilina Valeria Marini.

I silenzi dell’esuberante showgirl al GF Vip 4 non hanno convito il 49enne salernitano che, in queste ultime ore che precedono la puntata finale del reality show, sta contestando duramente la Marini. Sossio Aruta ha avanzato, infatti, un innocente quesito che ha l’aria di esser una vera e propria insinuazione.

Il dubbio di Sossio Aruta su Valeria Marini

La domanda che non trova una risposta chiara riguarda la relazione ambigua tra la Valeriona Nazionale e lo spagnolo Ivan Gonzales, ai tempi della trasmissione televisiva Temptation Island Vip. L’ex calciatore del Cervia ha posto l’interrogativo più banale del pianeta terra:

“Io ho fatto tutto alla luce del sole e sono passato come lo stro**o, mentre Valeria MARINI è passata come l’eroe nazionale. Quello che vorrei sapere da Ivan Gonzalez è questo: A TEMPTATION INSLAND c’è stato almeno un bacio?”

Una domanda pesantissima e scomoda. Un quesito che plana direttamente dalle parti di Valeria Marini, in cerca di succose risposte. Ma la diva stellare è troppo presa, anzi presissima, e non ha certo tempo per soddisfare la morbosa curiosità del suo ex coinquilino del Grande Fratello Vip 4.

L’astuta star del Teatro Bagaglino ha sempre pensato bene di negarsi a domande indiscrete di questo genere. Probabilmente quello di Valeria Marini sarà un modo come un altro per evitare ulteriori polemiche, visti i precedenti alterchi avuti con Sossio Aruta, il suo acerrimo nemico all’interno della casa di Cinecittà.