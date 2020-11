GF Vip, il nuovo DPCM apporta importanti cambiamenti al reality show

Il Grande Fratello Vip si inchina al nuovo DPCM e apporta dei cambiamenti, opportunamente delineati sul sito ufficiale del reality show.

Nel rispetto del nuovo DPCM annunciato dal premier Giuseppe Conte, anche il reality show Grande Fratello Vip 5 si vede costretto a mettere in moto dei cambiamenti. I vertici Mediaset hanno recepito la necessità di apportare delle modifiche e si sono mobilitati con rapidità.

GF Vip 5, la diretta andrà in onda senza pubblico in studio

Tra le grandi novità del nuovo decreto della Presidenza del Consiglio, che entrerà in vigore venerdì 6 novembre, annoveriamo il coprifuoco obbligatorio in tutte le regioni italiane. Un coprifuoco che va dalle ore 22:00 alle 5:00 del mattino.

Dal momento che la diretta del GF Vip inizia un quarto d’ora prima delle 22:00, esattamente quando entra in vigore il coprifuoco, il programma sarà costretto a fare a meno del pubblico. Una restrizione decisamente non vitale per le dinamiche della trasmissione.

GF Vip 5, la seconda regia non sarà più disponibile

Dal sito ufficiale del Grande Fratello apprendiamo che verranno apportati dei cambiamenti inerenti alla regia. Sul sito web del reality show si legge quanto segue:

“La situazione d’emergenza che sta vivendo il Paese ci ha costretti a ridurre il personale di presidio per salvaguardare la salute dei nostri collaboratori. Per questo la Regia 2 non sarà più disponibile né sul sito di Grande Fratello Vip, né su Mediaset Play”

Poiché i cambiamenti possono scatenare insoddisfazione, lamentele e un fiume di critiche, sui principali social i telespettatori hanno già espresso tutto il loro disappunto. Il popolo della rete si è lamentato che la regia 2 del Grande Fratello Vip non è più disponibile né sul sito del reality show né su Mediaset Play.