GF Vip, Giulia Salemi torna a sorridere: il messaggio che aspettava da mesi

Erano mesi che Giulia Salemi scalpitava, impaziente di ricevere un feedback da parte dei suoi fan. Nella casa del Grande Fratello Vip 5, l’influencer piacentina ha sentito la mancanza dei suoi 1,3 milioni di followers.

In periodo così complicato, i supporters di Giulia Salemi hanno riconosciuto il momento di difficoltà della gieffina e, attraverso uno striscione aereo, le hanno dimostrato tutta la loro vicinanza e affetto.

Mercoledì pomeriggio sulla casa di Cinecittà è iniziato a risuonare il rumore di un motore aereo. Pierpaolo Pretelli si è accorto dell’arrivo di uno striscione e ha tempestivamente chiamato Giulia Salemi in giardino.

L’esuberante gieffina, in preda all’eccitazione e all’entusiasmo, ha letto il messaggio dei suoi supporters con orgoglio e soddisfazione:

L’incoraggiamento che attendeva è finalmente arrivato. Una carezza all’anima, un dolce sussurro che va a rafforzare la stima della Salemi e le regala il giusto sprint per proseguire il suo tumultuoso percorso nel reality show.

Voi Giulia Salemi non ve la meriterete mai. L’unica che dopo un aereo parla alle telecamere rivolgendosi direttamente a chi la sostiene,come quando si parla con le proprie amiche. Quando una persona è sincera davvero,e non esulta solo per fare scena come qualcun’altro🤭 #prelemi pic.twitter.com/VjCvAlFeys

— Anto ⚡️ (@GiveMeAmnesia_) January 19, 2021