Gf Vip, il fuorionda che incastra: la censura della regia non arriva...

Nonostante una redazione ben orchestrata, anche il Gf Vip, purtroppo ha problemi nella censura immediata: ecco cos’è successo poche ore fa.

Durante la diretta è difficile poter usufruire della censura. Tutto quello che succede finisce irrimediabilmente in diretta. Durante l’ultima messa in onda la regia non è riuscita a chiudere il collegamento con la casa più spiata d’Italia in tempo. Ecco cosa hanno notato i telespettatori.

Gf vip, la regia non censura in tempo

Si è consumato tutto nei primi minuti di puntata: dopo aver salutato i vip della casa del Grande Fratello Alfonso Signorini è tornato in studio per poter conversare con i suoi opinionisti. Prima che i ragazzi sentissero il saluto di Alfonso, quello che dà il via alla diretta serale su canale cinque, Stefania Orlando parlava con l’influencer e collega di avventura nella casa Tommaso Zorzi.

Stefania Orlando che prova a controllare l’ansia della diretta rivela che per sembrare più calma ha fatto uso di farmaci: “Ho preso uno Xanax”.

L’influencer ha provato a non dar peso alle parole Orlando, già nelle scorse puntate ha dato prova di soffrire di ansia.

Cos’è lo Xanax

Lo Xanax è un ansiolitico che spesso viene impiegato per la gestione degli attacchi di panico e dell’ansia. Non è chiaro se si è tratta da una battuta o quella della Orlando era una pura ammissione. Certo è che non è un farmaco facilmente somministratile.

La puntata si è poi conclusa con uno scontro molto duro tra l’opinionista del programma e in collegamento dallo studio di Alfonso Signorini, Antonella Elia, e la concorrente ed attrice Myriam Catania.

A quanto pare il fatto che l’attrice abbia spesso e volentieri, negli ultimi giorni, espresso il desiderio di voler lasciare la casa per via della mancanza dei suoi cari, ha fatto un po’ arrabbiare gli opinionisti, in particolare Antonella Elia:

“Questo comportamento mi sembra quello di una bambina capricciosa”.

Parole che ovviamente hanno fomentato subito la polemica.