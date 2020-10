GF Vip, Guenda Goria preoccupatissima: situazione Coronavirus grave

Pessimismo senza precedenti al GF Vip 5. Guenda Goria è triste, allarmata e con un ansia al petto che non l’abbandona. Si è detta estremamente preoccupata per la seconda ondata di Coronavirus che ha travolto l’Italia.

Nel loft di Cinecittà, i vip, all’oscuro delle dichiarazioni di Alfonso Signorini, hanno notato il mancato ingresso dei nuovi concorrenti previsto per lo scorso lunedì 26 ottobre. L’improvviso dietrofront degli autori del Grande Fratello non poteva passare in sordina ed essere ignorato.

L’improvviso stop a Stefano Bettarini, Selvaggia Roma e Giulia Salemi è correlato all’emergenza Coronavirus? Se lo è chiesta Guenda Goria, che nella casa del Grande Fratello Vip 5 si è posta degli interrogativi legittimi. Attanagliata dalla preoccupazione, ha avvertito un presagio negativo.

GF Vip 5, Guenda Goria nel panico per l’emergenza Coronavirus

Allarmata e sospettosa, la figlia di Maria Teresa Ruta è stata l’unica tra i vip ad aver intuito la gravità della situazione. La trentunenne romana ha compreso che il mancato ingresso dei tre nuovi inquilini potesse essere strettamente correlato al Covid-19 e ad un possibile peggioramento dell’emergenza sanitaria nazionale:

“IO Ho una brutta sensazione, credo che c’entri il Covid”

Emergenza Coronavirus, clima di tensione nella casa del Grande Fratello Vip 5

Contagi a raffica? L’ansia e l’agitazione la stanno divorando viva. Guenda Goria teme che la seconda ondata del virus possa esser degenerata e non si capacita di un eventuale peggioramento dei contagi fuori dalla casa più spiata d’Italia.

Inoltre la prolungata assenza di informazioni, dovuta alla reclusione nella casa del Grande Fratello Vip, non gioca a suo favore. A Guenda Goria e ai suoi coinquilini non resta che attendere con ansia di ricevere nuovi aggiornamenti da Alfonso Signorini.