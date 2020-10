Clima di disapprovazione al Grande Fratello Vip 5. Maria Teresa Ruta scopre in diretta la relazione segreta tra sua figlia Guenda e Telemaco Dell’Aquila.

Separato e con figli a carico: sulla carta, un soggetto da evitare come la peste. Ma le relazioni sentimentali, si sa, non si programmano di certo a tavolino. E i triangoli amorosi “lui, lei, l’altra” non solo esistono da tempi immemori, ma sono persino più diffusi di quello che si possa immaginare.

Ne sa qualcosa Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5. Nella puntata di venerdì 16 ottobre la gieffina ha ammesso di avere una relazione con Telemaco Dell’Aquila, un uomo più grande di lei di 17 anni, ancora coniugato dal punto di vista legale e con figli a carico.

Sebbene Telemaco Dell’Aquila abbia lasciato il tetto coniugale da anni, sembra che sua moglie sia ancora innamorata di lui e abbia rilasciato interviste, nelle quali chiede a Guenda Goria di stare lontana dal suo ex. Insomma, sembrerebbe che la figlia di Maria Teresa Ruta sia intrappolata nel famigerato ruolo di amante di un uomo sposato.

GF Vip 5, salta fuori la verità su Guenda Goria e Telemaco Dell’Aquila

Quando il conduttore Alfonso Signorini ha spiegato al pubblico della liaison amorosa tra Guenda e Telemaco, Maria Teresa Ruta ha ammesso di non essere a conoscenza di tale love story e di non approvare:

“Se benedirei questa unione? Assolutamente no… Vorrei che mia figlia vivesse la giovinezza e l’adolescenza che non ha mai vissuto. Non ho niente contro Telemaco, ma la sua carta d’identità è a sfavore…”

Maria Teresa Ruta non tollera che sua figlia sia imprigionata in una relazione di questo tipo. Appare del tutto evidente che il rapporto tra Guenda e Telemaco Dell’Aquila le vada stretto.

Secondo il punto di vista della sessantenne torinese, l’uomo non sembra intenzionato a mettere in discussione il suo matrimonio e potrebbe non dare a sua figlia certezze sul futuro. Sfortunatamente i tentativi di Maria Teresa Ruta saranno vani: l’amore non si può imporre.