GF Vip, Antonella Elia via dallo studio? Alla Gregoraci subito una poltronissima

L’attuale edizione del Grande Fratello Vip dovrebbe vantare la presenza di Elisabetta Gregoraci come nuova opinionista. La showgirl subentrerebbe al posto di Antonella Elia, disprezzata dai telespettatori di ogni angolo del globo.

Come riportano numerosi post e tweet dei telespettatori, il ruolo da opinionista del GF Vip calzerebbe a pennello ad Elisabetta Gregoraci. Una posizione di rilievo, fortemente gradita dall’ex moglie di Flavio Briatore, la quale ha dichiarato:

“Il ruolo dell’opinionista è delicato. Bisogna essere bravi a pesare le parole e Antonella spesso non l’ha fatto, superando il limite sottile che corre fra il commento pungente e l’attacco personale. Spero che l’abbia capito”

Ad esprimere grande contrarietà e dissenso sulla presenza di Antonella Elia nello studio di Alfonso Signorini, ci pensa Davide Maggio. Il caustico blogger televisivo scaglia il suo personale anatema contro l’Uragano Elia:

“Ma esattamente cosa spinge Pier Silvio a consentire alla Elia di continuare ad aprire bocca al GF Vip? Prende in giro la De Grenet perchè ingrassata. La De Grenet rivela nella notte di aver preso dei kg per un tumore. Fuori a calci in cul*“