Un po’ per invadenza un po’ per soddisfare una curiosità che aveva da tempo, Elisabetta Gregoraci rivolge una domanda indiscreta ad Adua Del Vesco e la fa precipitare nell’imbarazzo, mettendola a disagio.

Su Massimiliano Morra, concorrente del Grande Fratello Vip 5, Adua Del Vesco se ne guarda bene dal fornire informazioni chiare. La storia d’amore vissuta tra i due attori presenta ancora dei lati oscuri che insospettiscono sia i telespettatori che i protagonisti del reality show.

Approfittando di una conversazione tra coinquilini, Elisabetta Gregoraci ha avanzato un quesito a bruciapelo. Una domanda molto esplicita, inerente i rapporti intimi avvenuti tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra.

GF Vip, un quesito su Massimiliano Morra mette a disagio Adua Del Vesco

Sebbene possa sembrare innocua, la domanda che la showgirl ha rivolto alla ventisettenne siciliana l’ha messa in evidente difficoltà:

“Adesso non è che voglio fare la ****, ma a letto lui era anche così? Mamma mia Adua no, spero di no”

Ma la risposta? Sono stati tanti i telespettatori che hanno notato la “deviazione” di Adua Del Vesco. Paralizzata dall’imbarazzo, l’attrice ha replicato con un secco:

“No comment”

Sebbene sia stata forte la tentazione di rispondere, Adua Del Vesco ha glissato. Ha deviato l’argomento con estrema rapidità. L’ex signora Briatore l’ha messa al muro con la sua invadenza.

Una domanda che l’attrice siciliana non si aspettava e che l’ha fatta precipitare nel disagio. Un interrogativo smotivato, insensato e fuori contesto. Presa contro piede, ha improvvisato una risposta che le ha consentito di uscire dall’imbarazzo con estrema nonchalance.

Avida di scoprire dettagli privati sui rapporti intimi avvenuti tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, la quarantenne calabrese non è riuscita a soddisfare la sua curiosità. Perché in fondo si sa: più è invadente la domanda, più sono alte le probabilità di non ricevere alcuna risposta.