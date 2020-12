GF Vip, gravi accuse per Filippo Nardi: ‘Ha fatto abortire la fidanzata’

Filippo Nardi nella bufera. Gravissime accuse piovono infatti sul protagonista del Gf Vip: ‘Mi ha chiesto di abortire’.

Il Grande Fratello è tra i Reality Show più seguiti dal pubblico italiano. A finire nella bufera nelle ultime ore è Filippo Nardi che per la seconda volta è concorrente della trasmissione quest’anno condotta da Alfonso Signorini.

Già a rischio squalifica secondo i rumors per le sue azioni di quest’ultima settimana, il gieffino bis è finito nuovamente al centro della polemica per alcune dichiarazioni choc rilasciate da una sua ex fidanzata. Scopriamo tutti i dettagli.

L’intervista choc: ‘Abortisci’

In esclusiva per i lettori del settimanale Nuovo, l’ex fidanzata di Filippo Nardi o presunta tale, ha rivelato dei fatti choccanti sul conto del concorrente del Grande Fratello Vip.

I due, anni fa, pare abbiano avuto una relazione, dalla quale sarebbe dovuto nascere il frutto del loro amore, un bambino.

Ma riferita con grande gioia ed emozione a Nardi, non avrebbe avuto la reazione sperata dalla donna, al punto di chiederle di ‘sistemare la cosa’ ricorrendo all’interruzione volontaria della gravidanza:

‘Ricordo bene che chiamai Filippo in lacrime per l’emozione, ma lui con freddezza mi disse: ‘Devi trovare una soluzione. Mi piaci ma non ho legami con te’

poi le parole da brivido:

‘Non ho un euro per mantenere un figlio. Abortisci e poi staremo insieme’

ha rivelato la donna segnata dalla terribile esperienza.

La rottura dopo l’aborto: ‘E’ stato tutto inutile’

L’ex fidanzata del concorrente del Grande Fratello Vip, ha altresì rivelato che a malincuore ha dovuto ricorrere all’interruzione della gravidanza, un pò per il volere di Nardi, un pò perchè non vi sarebbero stati i presupposti economici per crescere un bambino, anche perchè secondo quanto da lei rivelato la sua famiglia non sarebbe stata disposta ad aiutarla.

Ciò nonostante, il sacrificio non è servito a far si che la coppia restasse unita, anzi la relazione si sarebbe interrotta poco dopo:

‘E’ stata un’esperienza orribile. E con Filippo Nardi la storia si è chiusa lì: non potevo più stare con lui e l’ho cancellato dalla mia vita’

ha concluso la donna, visibilmente ancora scossa dall’esperienza col gieffino, il quale non starebbe dando il meglio di se all’interno della casa più spiata d’Italia. Come andrà a finire per Filippo Nardi soprattutto dopo le gravissime accuse della sua ex fidanzata? Staremo a vedere.