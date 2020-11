GF VIP, Giulia Salemi parla del tumore: ‘Ho una cicatrice a croce’

Ritornata per la seconda volta nella casa del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi fa una drammatica confessione ai coinquilini della casa: ‘Ho avuto un tumore’. Gli agghiaccianti dettagli.

Vi ricorderete certamente della bellissima modella italo-persiana. Ebbene non ci avete visto male, è ben la seconda volta che Giulia Salemi partecipa all’edizione celebrity del Grande Fratello Vip.

Nell’edizione precedente l’abbiamo vista alle prese con la storia d’amore costruita insieme a Francesco Monte, poi finita in frantumi per un tradimento da parte di lui, che in una vecchia intervista a Spy aveva tra l’altro confessato che la Salemi non fosse la ‘donna giusta con cui fermarsi e costruire un progetto a lungo termine’.

Nelle ultime ore grazie al lasciapassare di Alfonso Signorini, la rivediamo nel nuovo cast del celebre Reality Mediaset, per offrirle una nuova opportunità anche sull’onda della sua conquistata popolarità.

Nelle ultime ore l’ex fidanzata di Francesco Monte è tornata al centro dell’attenzione. La Salemi ha rivelato il suo dramma segreto ai suoi coinquilini.

Il dramma segreto di Giulia Salemi

Ha avuto un tumore, rivela la gieffina bis. Un tumore che l’ha segnata per tutta la vita, e non solo con le cicatrici permanenti sul suo corpo. L’avvenimento risale alla sua infanzia.

Il tumore in questione, di cui non rivela la natura, ha reso necessaria l’asportazione attraverso un intervento chirurgico, la cui cicatrice con la crescita è salita sino a ‘tagliare il seno, un po’ a croce’.

Il complesso della showgirl italo-persiana

Giulia Salemi ammette poi che il seno è il suo tallone d’Achille, non solo per ‘l’importante cicatrice a croce’, ma anche perché avendole asimmetriche, i costumi da mare ne enfatizzano il difetto.

Ragion per cui la modella, starebbe pensando di rifarlo ‘un giorno’. Ciò che la blocca in questa sua importante scelta è proprio il valore di quella cicatrici, perché rappresenta una delle ‘battaglie’ della sua vita, che l’hanno resa una ‘guerriera’.

Solo il tempo, rivela, le indicherà la scelta più saggia.