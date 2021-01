“Mi sento pronta per una famiglia”. GF Vip, Giulia Salemi vuole nozze e figli con Pierpaolo

“Mi sento pronta per una famiglia”. GF Vip, Giulia Salemi vuole nozze...

Un progetto di vita per coronare un amore al cardiopalma. Giulia Salemi sente la necessità di correre all’altare con Pierpaolo Pretelli e porre le basi per creare una famiglia.

La contestata liaison amorosa tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembra essere l’unica autentica love story esplosa nella casa del Grande Fratello Vip 5. Il loro idillio fa sognare milioni di fan e telespettatori del reality show.

GF Vip 5, Giulia Salemi: “Adesso posso dedicarmi alla famiglia”

Giulia Salemi non ha dubbi: quello con Pierpaolo Pretelli è un amore tosto, al cardiopalma. L’influencer non vede l’ora di poter correre all’altare con lui e, durante una chiacchierata in giardino, spiega di voler costruire qualcosa di solido, una relazione di coppia mai avuta prima:

“Inizio a crescere e le mie priorità stanno cambiando. Finora mi sono dedicata al mio percorso e a me stessa, ma non ho mai messo le basi dal punto di vista affettivo…”

Dopo le ultime burrascose relazioni sentimentali, segnate da un’infinita serie di alti e bassi, Giulia non ha più dubbi:

“Ora ho una tranquillità economica. Posso pensare di dedicarmi alla famiglia. Voglio serenità”

Da par suo, Pretelli è apparso particolarmente inebriato dalle parole di Giulia e desidera che sia la sua nuova compagna di vita. È oltremodo evidente che la storia d’amore tra i due gieffini proceda con il vento in poppa.

💏💘 Giulia ha detto a Pierpaolo che è pronta per creare una famiglia. Messaggio subliminale? 😅😜 Pretelli -Salemi presto sposi 😍 #gfvip — oh hey beautiful. (@ventifotografie) January 6, 2021

#GFvip Ricordiamo che a fine gf ci sarà il matrimonio tra Pierpaolo e Giulia con damigella la zia Malgy #prelemi — frank_mars18 (@FMars18) January 4, 2021