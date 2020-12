GF Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sempre più complici: coccole nel cuore della notte

Il rapporto d’amicizia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli desta molta curiosità e interesse social-mediatico. Il loro feeling, acerbo ma genuino, cresce a corrente alternata e galvanizza il pubblico del reality show.

Sebbene Giulia Salemi si dimostri sempre come un vulcano in costante eruzione, effervescente e affabile con tutti, la scorsa notte ha avuto un crollo psicologico. Pierpaolo Pretelli, accorgendosi del suo mental breakdown, le ha teso la mano offrendole un piccolo supporto emotivo.

Spiazzato dalle lacrime della sua coinquilina, Pierpaolo Pretelli cerca di farla sfogare ponendole opportune domande:

L’influencer piacentina, vulnerabile e giù di tono, coglie la palla al balzo e dà la stura a tutte le sue paturnie:

“Sarà il Natale o perché sento la felicità degli altri… Mi affeziono alle persone ma gli altri non ricambiano allo stesso modo. Sono stanca di dover fare sempre lo show, il fenomeno da baraccone…”

Uno sfogo inaspettato quello di Giulia. Un vero e proprio vaso di Pandora che si apre. Da par suo, Pretelli la stringe a sé in un caloroso abbraccio e le sussurra:

“Fai vedere che sei altro. Apri la parte più profonda di te. Fai vedere l’altra faccia della medaglia. Non temere di far vedere la tua fragilità. Se hai bisogno di un abbraccio, non farti problemi con me”