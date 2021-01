Giulia Salemi è una web influencer di successo e una donna brillante, a cui però manca qualcosa nel profondo. Negli ultimi anni ha raggiunto traguardi professionali gratificanti, eppure percepisce un vuoto incolmabile.

Sebbene il suo sogno di trovare il principe azzurro si sia finalmente realizzato, Giulia continua ad avere l’aria di chi sta aspettando di togliere un dente senza anestesia. Durante una conversazione con Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola, la ventisettenne piacentina fa una spiazzante confessione:

“Qui per me è un’isola felice. Non è normale: vuol dire che fuori la mia vita è vuota…”