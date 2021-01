Svolta saffica al GF Vip: Giulia Salemi e le avances esplicite a Stefania Orlando

“Faccio dei pensieri strani su di te… Vorrei baciarti”. Boom. Giulia Salemi svela il suo lato saffico a Stefania Orlando e non lesina in complimenti. Circuisce la showgirl con lusinghe di collaudato effetto.

Dopo Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, ora tocca a Giulia Salemi dover giustificare alcune dichiarazioni dal sapore saffico. L’influencer piacentina, da poco legata a Pierpaolo Pretelli, sta scoperchiando un certo tipo di attrazione crescente nei riguardi di Stefania Orlando.

Un cenno di passione e desiderio fisico oppure complicità intellettiva ed empatica? Giulia Salemi percorre la tortuosa strada dell’amore saffico e dichiara di nutrire un’incontenibile attrazione lesbo per la sua coinquilina:

“Ma sai che io ogni tanto faccio dei pensieri strani su di te? Non lo so bene, però mi piace guardarti. Sei bella, sei anche sexy. Cosa mi salta in mente? Ho anche voglia di baciarti”