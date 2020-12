GF Vip, Giulia e Pierpaolo travolti dalla passione: atteggiamenti bollenti in piscina

Il traballante rapporto Salemi-Pretelli non conosce declino. Sebbene abbia dovuto subire una vorticosa tempesta di critiche, ad oggi la coppia appare imperturbabile e più affiatata che mai.

Martedì scorso, in barba ai giudizi impietosi del loro haters, Giulia e Pierpaolo hanno scelto di vivere un momento tutto loro nella piscina del GF Vip. Come mostrano alcuni video diffusi dai fan, la passione tra i due coinquilini ha raggiunto il suo apice.

Il raptus di passione tra Giulia e Pierpaolo è avvenuto nel cuore della notte di martedì 29 dicembre. I loro corpi avvinghiati e umidicci hanno riportato alla mente dei telespettatori il leggendario bacio Pretelli-Gregoraci.

Un capitolo passato agli archivi del GF Vip e che Pretelli ha preferito lasciarsi alle spalle. L’ex velino di Striscia La Notizia, infatti, vive il presente e si gode la sua nuova tresca amorosa con Giulia Salemi. Carpe diem, come direbbero i latini.

Un applauso a Giulia che ancora non mi riesco a spiegare come abbia fatto a resistere ad un Pierpaolo in costume dentro la piscina. Che coraggio Giulietta ✈️✈️✈️ #prelemi

Comunque non so se avete notato che quando sono usciti dalla piscina Giulia ha dovuto mettere l’accappatoio a Pierpaolo perché aveva un certo “rigonfiamento” 🤣 #prelemi

Pierpaolo parla tanto di rispetto ma è da quando è uscita eli che lui non porta rispetto al loro rapporto e quello che hanno vissuto. Copiate IL LORO bacio in piscina per me è stato un colpo bassissimo e la peggiore mancanza di rispetto #gregorelli

