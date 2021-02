GF Vip, ecco tutte le ingiurie e le espulsioni di quest’edizione

Tutte le frasi pronunciate dai concorrenti, che hanno trascinato loro e il reality show al centro della bufera mediatica.

Al Grande Fratello VIP 5 di Alfonso Signorini, secondo alcuni, si è nettamente superato il limite.

Mai come quest’anno, un numero copioso di protagonisti del reality show ha pronunciato bestemmie e frasi ingiuriose, sessiste, razziste.

Si tratta di un record di espulsioni per questa quinta edizione del programma di Canale 5 e c’è chi ne chiede la chiusura definitiva.

GF Vip: tutte le ingiurie pronunciate quest’anno

Questa quinta edizione del Grande Fratello VIP era iniziata con l’espulsione di Denis Dosio a causa di una bestemmia ed era proseguita con quella di Stefano Bettarini per lo stesso motivo.

Espulso anche Fausto Leali, che aveva dichiarato:

“Mussolini ha fatto delle cose per l’umanità, le pensioni. È andato poi con Hitler. Hitler nella storia… Hitler era un fan di Mussolini”

e aveva pronunciato una frase razzista nei confronti di Enock Barwuah:

“Perché è neg*o non glielo facciamo l’applauso?”

A far scoppiare le polemiche ci hanno pensato anche gli ospiti, come Mario Balotelli, che in diretta ha detto:

“Dayane mi vuole lì dentro, ma poi dice ‘Basta, fa male’.”

Poi Francesco Oppini aveva fatto scoppiare la polemica con le frasi:

“A Verona una così la violentano. Ma nel senso buono, perché la disturbano.”

e poi

“Una donna come Flavia Vento rischi di ammazzarla di botte. Quelle così, ad alcuni uomini fanno venire voglia di alzare le mani.”

Filippo Nardi, invece, aveva detto:

“Quanto mi date se Tea-Baggo (appoggio lo scroto sulla faccia) di Maria Teresa Ruta? Dài, facciamo in due o tre, glielo appoggiamo in fronte.” e poi “Maria Teresa mi fa pena, non so come fanno i figli. La vedo e mi viene da vomitare.”

E anche

“Se Maria Teresa fosse l’ultima sulla terra, una sveltina, solo la punta.” e anche “Giulia, sei sempre a novanta gradi.”

Anche Paolo Brosio non si è risparmiato, dichiarando:

“Pensavo fosse gas, tipo quello della verità, che cominci a raccontare tutto. Come facevano i tedeschi ad Auschwitz.”

Patrizia De Blanck aveva poi offeso Stefania Orlando:

“Una put*ana.”

Ultima Alda D’Eusanio, che, parlando di Paolo Carta e Laura Pausini, ha dichiarato:

“Questa qui c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera. Lui è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte.”

Prima ne aveva avute anche per Maria De Filippi:

“Lei è sempre in tv, non sa cosa vuol dire avere un figlio.”

Un’edizione, questa del Grande Fratello VIP 5, che rimarrà nella storia.