Prosegue a ritmo incessante lo tsunami di contagi da Covid-19 tra i personaggi del mondo dello spettacolo. Ora dopo ora si allunga la lista dei vip risultati positivi al Coronavirus.

All’elenco dei contagiati si aggiunge il nome di Franceska Pepe, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 salita agli onori della cronaca per il suo fugace flirt con Vittorio Sgarbi. La modella è stata eliminata dal televoto durante la settima puntata del reality show.

La ventiquattrenne ligure è risultata positiva al test sierologico qualche ora prima della puntata settimanale di ieri sera del GF Vip 5. Per ovvie ragioni non ha potuto presenziare nello studio televisivo insieme agli altri concorrenti eliminati.

L’annuncio Franceska Pepe lo ha diffuso attraverso il suo profilo social. Con una Instagram story, la modella ha dato la spiacevole notizia ad amici e followers:

“Ciao ragazzi, stasera non sarò in puntata perché ho fatto il test sierologico ed è risultato positivo. Sono totalmente sorpresa da questa notizia perché sto benissimo (…) Non si sa se il risultato è attendibile al 100%, dovrei fare un tampone per verificare se posso trasmettere il Covid e se effettivamente ce l’ho”