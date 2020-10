Al Grande Fratello Vip 5 Franceska Pepe entra a gamba tesa nel love affair che riguarda Dayane Mello e Francesco Oppini. Prende la parola e, tra le righe, umilia la modella brasiliana.

Si fa sempre più lampante l’infatuazione di Dayane Mello nei riguardi di Francesco Oppini. Non ne sembra tanto convinta Franceska Pepe, che punta il metaforico ditino contro la trentunenne brasiliana.

In tanti si sono sforzati di credere nella genuinità dei sentimenti di Dayane Mello, senza però comprendere la natura del suo interesse. Tra questi annoveriamo la neo-eliminata Franceska Pepe.

GF Vip 5, il love affair tra Dayane Mello e Francesco Oppini

Nell’ultima puntata del GF Vip 5, Francesco Oppini ha chiarito di non nutrire alcun interesse per la modella brasiliana. Ciononostante ha voluto spezzare una lancia a suo favore:

“Il fatto che Dayane abbia il coraggio di dire queste cose le fa onore. Io non ho paura di mia madre, ho paura di una reazione fuori…”

GF Vip 5, Franceska Pepe sbugiarda Dayane Mello

Nel discorso si inserisce Franceska Pepe. Secondo il parere dell’ex fidanzata di Sgarbi, Dayane sarebbe interessata esclusivamente alla visibilità televisiva. Ecco la sua sentenza di morte:

“Mi sembra più interessata ad avere una storia d’amore all’interno del Grande Fratello, che a Francesco. Certo, dal modo in cui lo guardi si vede che proprio che sei innamorata di lui… Ma dai, per favore Dayane…”

La trentunenne brasiliana, che all’inizio del programma rimpiangeva il flirt con Mario Balotelli, non poteva credere ai suoi occhi, anzi alle sue orecchie. In collegamento dalla casa del GF Vip, è rimasta impietrita qualche secondo e poi ha replicato:

“Sono single. Ho sempre detto che, se capita, mi piacerebbe avere una storia qui”

Ormai è assodato. Dopo aver abbandonato la casa di Cinecittà, Franceska Pepe non è più la stessa. Non passa giorno che, da sferzante peperina quale lei è, non incenerisca i suoi ex coinquilini.