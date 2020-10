Mila Suarez inchioda Franceska Pepe. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, l’ex fidanzata di Alex Belli accusa la gieffina di essere una debitrice insolvente.

Può capitare a tutti di ritrovarsi davanti ad una disperata richiesta di denaro da parte di un’amica, di una collega o di un parente. Soprattutto di questi tempi, in cui il calvario economico affligge vip e non.

In circostanze del genere non si pensa due volte e si tende la mano ad un’amica bisognosa. Ma cosa accade se dopo aver erogato un prestito, quest’ultimo non viene più saldato? Ne sa qualcosa Mila Suarez, amica di Franceska Pepe.

A distanza di anni, tra Mila Suarez e Franceska Pepe volano gli stracci. L’ex fidanzata di Alex Belli, salita agli onori della cronaca per la sua partecipazione al Grande Fratello 16, racconta la sua versione dei fatti in un’intervista per il settimanale Nuovo Tv.

I debiti di Franceska Pepe

Mila Suarez ha scatenato una polemica non indifferente. A suo dire, la gieffina Franceska Pepe avrebbe dimenticato di saldare un debito con lei:

“Franceska non ha mai pagato l’affitto, per anni ho pagato tutto io… Una volta mi chiese 10 euro per la benzina, visto che mi stava accompagnando in auto a un appuntamento. Ricordo che scesi e andai da sola in taxi”

Dal minuzioso racconto della modella marocchina è emerso che le due amiche avrebbero convissuto a Milano, in un immobile intestato a lei. Mila Suarez avrebbe sempre pagato la mensilità d’affitto per entrambe, senza mai ricevere un centesimo dalla Pepe.

“Lei è un fenomeno, è furba anzi furbissima. Quella che vedete al GF Vip corrisponde alla realtà…”

Su tanti dubbi e insinuazioni sul presunto debito insoluto, arriveranno dei chiarimenti? Questo non ci è dato sapere. Molto probabilmente, per Mila Suarez l’unica strada da seguire è quella del recupero crediti.