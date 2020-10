Gf Vip, Francesco Oppini in gravi problemi economici: il figlio di Alba Parietti si confessa

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello VIP, Francesco Oppini ha parlato dei suoi problemi economici. Cosa turba la vita dell’ex concorrente de La Fattoria?

Nel corso dell’edizione 2020 del Grande Fratello VIP, Francesco Oppini ha rivelato diversi retroscena della sua vita privata, rivelando – al pubblico del piccolo schermo – anche di avere dei seri problemi economici.

Nessuno, forse, si sarebbe aspettato che il giovane, figlio di Alba Parietti, potesse navigare in cattive acque. Perché ha difficoltà, sul piano economico? Scopriamolo insieme.

Frascesco Oppini al GF VIP: “Ho problemi economici”

Nel corso del Grande Fratello VIP, Francesco Oppini pare si stia legando, sempre di più, a Dayane Mello.

Al di là dell’ipotetica relazione con la bella modella, il giovane ha parlato anche dei problemi economici del passato e di come questi ultimi abbiano inciso sulla decisione di prendere parte al reality show La Fattoria nel lontano 2004.

Una scelta, dunque, dettata da necessità personali che, come rivelò in un’intervista, accomunano tutti i giovani, soprattutto quelli che non hanno solide basi.

“Si, io l’ho fatta per un motivo molto semplice. Nel 2004 avevo bisogno di soldi, come tanti giovani. L’ho fatto per un discorso economico, semplicemente per quello”.

Sicuramente, c’è da apprezzare la sua sincerità, ma mamma Alba ha cercato di rimediare alle parole del figlio…

Francesco, Alba Parietti: “Sa fare tutto”

Anche se ha avuto diverse esperienze nel mondo della televisione, Francesco Oppini non è una presenza fissa delle trasmissioni del piccolo schermo, anche se si occupa anche di sport su un canale privato

Come lui stesso ha ribadito:

“Telecronista sportivo? Si, ma quello è un hobby. Io sono un po’ rimasto fuori dal discorso televisivo. Faccio Diretta Stadio ma sono un normalissimo commerciante di automobili”.

Anche se è figlio di Franco Oppini e Alba Parietti, il ragazzo non si è appoggiato sugli allori e si è dato sempre da fare.

Di lui, la madre ha detto: “No ma lui è bravo in tutto, potete porgergli qualsiasi domanda su auto e calcio e vi risponderà”.