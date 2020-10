Gf Vip, Francesco Oppini nella bufera. La Parietti minaccia: ‘Adesso mi intrometto io’

Di nuovo nella bufera Francesco Oppini: al Gf Vip succede qualcosa che irrita mamma Alba. La Parietti tuona: ‘Adesso mi intrometto io’.

Alba Parietti segue attentamente il Grande Fratello VIP e la ragione è ovvia: all’interno della casa c’è su figlio, Francesco Oppini.

Sotto il tetto del programma Endemol, sono accadute cose che mamma Alba non riesce proprio a mandar giù, pertanto, si intromette e dice la sua su quanto sta avvenendo nella casa più spiata d’Italia.

Francesco Oppini dice ‘no’ a Daiane Mello

Nella casa del Grande Fratello VIP, Tommaso Zorza ha deciso di fare un giochino con i suo compagni. Ha mischiato i posti letto, presenti all’interno della struttura e Francesco si è ritrovato a dover accettare di dormire con Daiane Mello.

Il ragazzo ha rifiutato – con un secco no – di coricarsi con la bella modella, la quale ci è rimasta molto male della reazione avuta dal suo coinquilino.

Il figlio di Alba Parietti ha specificato che non voleva far arrabbiare la sua fidanzata che è all’esterno della casa, né urtare la sua sensibilità. Tutti, però, lo hanno criticato, anche sui social dove i fan dei due li avrebbero voluti vedere insieme.

Alba Parietti al GF VIP: “Adesso mi intrometto io”

Alba Parietti ha visto tutta la scena che si è svolta nella casa e ha deciso di dire la sua opinione in merito ai fatti che si sono svolti.

La madre di Francesco Oppini, infatti, ha così commentato l’increscioso accaduto, in un post su Instagram.

Alba mette sotto la lente di ingrandimento la reazione di quelle donne che avevano fatto aprire gli occhi a Francesco riguardo un presunto interesse della Mello: le stesse che ore lo criticano.

“Due risate stanotte me le sono fatte“ ha tuonato Alba, che aggiunge:

“Francesco rifiuta con educazione il gioco perverso di finire a letto con Dayane e siamo arrivati al paradosso che, le stesse donne che mettevano in guardia Francesco dalle attenzioni di Dayane, dicendogli che doveva pensare a chi guardava fuori e soffriva per le sue troppe ossessive attenzioni, sono esattamente le stesse che ore lo trovano irrispettoso perché non accetta di dormire con lei”.

Insomma, Alba non l e ha mandate di certo a dire.