GF Vip, le balle spaziali di Selvaggia Roma: “Ma quale abbandono del padre?”. Francesco Chiofalo svela il bluff

Con un video diffuso su Instagram, Francesco Chiofalo smentisce in modo netto, quasi brutale, lo struggente racconto della sua ex fidanzata Selvaggia Roma.

Et voilà, Francesco Chiofalo inchioda Selvaggia Roma. L’ex protagonista di Temptation Island, che ha avuto un’importante liaison amorosa con la concorrente del GF Vip 5, ora non fa altro che togliersi dei mastodontici sassoloni dalla scarpa.

Dall’alto del suo profilo Instagram, Francesco Chiofalo parla della questione al momento più delicata per Selvaggia Roma: il presunto abbandono del padre. Una situazione familiare diametralmente opposta a quella dipinta dal suo ex fidanzato.

GF Vip 5, Selvaggia Roma abbandonata dal padre? Francesco Chiofalo la sbugiarda

Tutta la verità di Francesco Chiofalo, tornato al centro dell’attenzione dei social per una mera questione di gossip. Smentisce parola per parola quanto dichiarato dalla sua ex. Lo fa su Instagram, dove dichiara:

“Penso che il suo percorso al GF Vip sia imbarazzante. Se era povera da piccola? No, Lei e la madre vivevano con 1800 euro al mese in due. Non le è mai mancato nulla, da adolescente aveva pure la macchinetta 50 e da adulta ha avuto più auto, non solo una…”

Sentenzia così il big-boss. Apriti cielo: bugie, invenzioni, illazioni, strumentalizzazioni e chi ne ha, più ne metta. Secondo quanto riportato da Chiofalo, l’abbandono del padre di Selvaggia sarebbe solo un bluff:

“Non mi risulta di questo abbandono. Lei parLa tranquillamente con il padre, ha il suo numero di telefono e lo sentiva regolarmente. Il padre di Selvaggia è addirittura una persona tanto premurosa. Quando io mi fidanzai con Selvaggia, lui mi volle conoscere e mi invitò a cena”

Francesco Chiofalo svela di aver conosciuto il papà di Selvaggia e di averlo incontrato in più circostanze:

“è addirittura andata andata insieme al padre in Tunisia per trovare dei parenti che non vedeva da molto (…) una volta io e lei litigammo e suo padre chiamò mio padre per avere spiegazioni”

Non corrisponderebbe al vero neppure il toccante racconto sul presunto gesto estremo:

“Direi che decade pure la cosa del suicidi0, a me una cosa del genere non me l’ha mai raccontata (…) per non uscire DAL GF non si possono inventare tutte queste cose…”

A strettissimo rigor di logica, Francesco Chiofalo sembra non avere tutti i torti.