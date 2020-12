GF Vip, Filippo Nardi squalificato per scurrilità e volgarità: Signorini lo fa a pezzi in diretta

Questa volta a pagare per i suoi errori è stato Filippo Nardi. Dopo le varie battaglie del popolo dei social, il Grande Fratello Vip decide di procedere con la squalifica dell’esuberante cinquantunenne inglese. Un provvedimento accolto con giubilo dalla rete, ma anche con un pizzico di perplessità.

Filippo Nardi, oggetto di feroci critiche per il suo comportamento riprovevole all’interno la casa di Cinecittà, ha ricevuto la comunicazione di Alfonso Signorini a pochi minuti dall’inizio della puntata:

La motivazione della squalifica di Filippo Nardi è da rintracciare nel suo comportamento, biasimevole e condannabile, riservato a una delle sue coinquiline: Maria Teresa Ruta. Atteggiamento documentato per filo e per segno da un lungo filmato.

Sebbene Nardi si sia scusato pubblicamente per il suo umorismo triviale e per le sue espressioni scurrili, ha preso le distanze dalle accuse di sessismo. Ad intervenire a sostegno di Filippo, solo due concorrenti: Giulia Salemi e Samantha De Grenet.

Nonostante una fetta considerevole di pubblico abbia esultato per la squalifica di Filippo Nardi, su Twitter molti utenti hanno manifestato le loro perplessità.

FILIPPO ha peculato gli autori in diretta, dicendo chiaramente che ogni volta che lui chiedeva in confessionale se stava esagerando, loro gli dicevano di no! I CARNEFICI SONO GLI AUTORI. FILIPPO è stato solo il loro giocattolo! #gfvip

— Miss Babbu ♥ (@b4bbul1n4) December 18, 2020