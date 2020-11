GF Vip, Enock fa piangere Adua Del Vesco: lite fulminante in diretta

Al Grande Fratello Vip 5 il momento più alto della giornata di giovedì si raggiunge con una lite fulminante tra Enock Barwuah e Adua Del Vesco. Tra i due vip esplode una bagarre incandescente.

Non tutte le diatribe sono uguali. Alcune possono causare un profondo turbamento emotivo. Ne sa qualcosa Adua Del Vesco, che dopo uno scontro verbale con il suo coinquilino Enock Barwuah, è scoppiata in un pianto fragoroso.

Spesso nella casa del Grande Fratello Vip si verificano alcuni diverbi talmente impetuosi e aggressivi da infiammare e incenerire la sensibilità altrui. Il problema nasce perché i concorrenti non si rendono conto che litigare non significa alzare la voce e mettere in soggezione gli altri.

GF Vip 5, tra Adua Del Vesco ed Enock Barwuah esplode una lite in diretta

Tutto è iniziato quando Enock Barwuah ha messo in piedi un gioco tra vip: una sorta di Uomini e Donne casalingo, volto a risolvere le incomprensioni e gli attriti tra protagonisti.

L’idea di Enock non ha entusiasmato Adua Del Vesco, che ha espresso con civiltà ed educazione la sua opinione. Secondo l’attrice siciliana, il gioco organizzato dal gieffino avrebbe messo a disagio diversi vip della casa, tra cui Pierpaolo Petrelli:

“Far in modo che Pierpaolo ed Elisabetta chiarissero di fronte a voi, magari può aver messo in imbarazzo Pierpaolo. Io in quella situazione non avrei voluto chiarire…”

GF Vip 5, l’irruenza di Enock Barwuah turba Adua Del Vesco

Alle parole di Adua, il calciatore ha reagito in maniera decisamente aggressiva e ha esclamato:

“Adesso mi incaz**! Mi vuoi far passare per quello che non sono! Io non sono andato sul personale. Era per ridere!”

L’attrice non ha preso molto bene le parole di Enock e si è allontanata. Visibilmente provata, Adua è scoppiata in lacrime. Dopo alcuni minuti, Pierpaolo l’ha confortata, cercando di riportare la pace tra i due litiganti.