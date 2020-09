Per la prima volta nella sua carriera televisiva, Elisabetta Gregoraci fa il suo esordio in un reality show. La conduttrice calabrese entra nella casa del Grande Fratello Vip e incanta i suoi coinquilini.

Nella casa del Grande Fratello Vip 5 c’è spazio anche per Elisabetta Gregoraci, conduttrice televisiva ed ex signora Briatore. La quarantenne calabrese è diventata a tutti gli effetti una nuova concorrente del noto reality show di Canale 5.

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci fa un ingresso magnificente

Il sorriso aperto e cordiale. Prima di farsi largo tra la folla e varcare la porta rossa, il pensiero di Elisabetta Gregoraci è andato a suo figlio Nathan Falco e ai suoi nipotini. Sebbene il suo debutto si sia fatto attendere per giorni, da ieri sera l’ex signora Briatore è diventata ufficialmente una concorrente della quinta edizione del GF Vip.

Nonostante rimanga criticata da molti e apostrofata come privilegiata e raccomandata, Elisabetta Gregoraci ha mostrato grande modestia e voglia di mettersi in gioco. Per una volta desidera mettere da parte il cognome del suo ex marito e fare conoscere la sua personalità.

Grande Fratello Vip 5, uomini in visibilio per l’arrivo della Gregoraci

La sua entrata è stata molto attesa. Con un elegante look total white, la conduttrice di Vodafone Battiti Live ha dato spettacolo con la sua passerella e ha incantato sia i telespettatori che i vip della casa.

Il conduttore Alfonso Signorini ha interrogato i concorrenti uomini e ha chiesto loro dei commenti a caldo sulla bellezza della Gregoraci. Com’era prevedibile, la quarantenne calabrese ha incassato soltanto elogi e lusinghe.

Tutti i protagonisti del reality show hanno dato il loro benvenuto alla nuova concorrente: l’hanno accolta favorevolmente, ricoprendola di encomi e ricami labiali. Sembra non ci siano più dubbi: Elisabetta Gregoraci è stata una new entry ampiamente voluta e gradita.