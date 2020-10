L’adrenalina, gli sguardi d’intesa, le effusioni, l’eccitazione, la passione. Da settimane il gossip cavalca i rumors di una possibile attrazione fisica tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. Lui la desidera da impazzire, lei cerca di non cedere alle avances.

Tuttavia, a distanza di alcuni giorni dall’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5, l’ex Lady Briatore fa una marcia indietro inaspettata e decide di prendere le distanze dall’ex velino di Striscia La Notizia. A Stefania Orlando, che le aveva fatto una battutina innocente, ha risposto indispettita:

“Basta! Non c’è stato nulla a parte qualche abbraccio… Dai, Stefania. Non dire stron***… Non sono né fidanzata, né tantomeno ho fatto qualcosa. Gli ho dato un abbraccio, un bacio. Dai”