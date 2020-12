“Ha fatto una cosa schifosa”. GF Vip, Elisabetta Gregoraci smaschera la follia di Mino Magli

Un filmato trasmesso nello studio del Grande Fratello Vip 5 fa indignare Elisabetta Gregoraci. Il video incriminato mostra le dichiarazioni shock del suo presunto ex Mino Magli.

Il caso dei presunti e sedicenti ex fidanzati di Elisabetta Gregoraci, da Francesco Bettuzzi, Stefano Coletti e Mino Magli, agita lo studio televisivo del Grande Fratello Vip 5. Nella puntata di ieri sera, Alfonso Signorini ha accolto la showgirl calabrese, la quale ha potuto finalmente fare chiarezza sui numerosi flirt che le sono stati attribuiti in questi mesi.

GF Vip 5, Elisabetta Gregoraci smaschera la farsa di Mino Magli

Nello studio televisivo del Grande Fratello Vip 5, l’ex moglie di Flavio Briatore ha confermato la liaison amorosa avuta con Francesco Bettuzzi, ha indugiato su quella con Stefano Coletti e ha negato categoricamente la presunta relazione con l’imprenditore Mino Magli. Su quest’ultimo è stata irremovibile:

“Francesco è vero. Con lui è stata una storia importante, molto importante, è arrivato dopo Flavio. (…) Coletti? Lo conosco bene, anche la sua famiglia, vivono a Montecarlo… adoro lui e i suoi familiari. Oddio, Magli. Con questo signore ho avuto dei problemi già 20 anni fa. Era amico della mia famiglia e ti dico che ha fatto delle cose schifose“

È questa la frecciata che Elisabetta Gregoraci ha scoccato nei confronti di Mino Magli. Pochi minuti dopo, è stata ancora più dura sull’argomento:

“Quando mia madre era malata veniva sotto casa con delle pizze e chiamava i fotografi… Faceva le scenette al supermercato… Già 15 anni fa ebbi dei problemi, pur di guadagnare pochi euro ha fatto qualsiasi cosa”

Elisabetta Gregoraci ha sottinteso che Mino Magli abbia sparato delle cosiddette “fregnacce” per inseguire i propri interessi e ottenere un risalto mediatico. L’imprenditore avrebbe deliberatamente provato a spacciarsi per ex fidanzato della showgirl per il proprio tornaconto economico.