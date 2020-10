Gf Vip, Elisabetta Gregoraci smutandata in diretta: inquadratura da bollino rosso

Una esperienza, quella al Gf vip, molto intensa per Elisabetta Gregoraci: poche ore fa la showgirl è stata vittima di un incidente bollente.

Purtroppo certe cose la diretta non può prevederle. Elisabetta Gregoraci l’ha imparato a suo spese perché quello che le è accaduto sta facendo parlare tutti.

Elisabetta Gregoraci, incidente bollente: mostra le mutandine

I telespettatori più attendi del Gf Vip non hanno potuto fare a meno di notare che la bellissima Elisabetta Gregoraci si è lasciata scappare un’inquadratura proibita. Facendosi sollevare dal suo attuale pretendente, Pierpaolo Pretelli, ha mostrato senza volere le mutandine.

La showgirl e conduttrice stasera ha fatto capire molto chiaramente all’ex velino che pur trovandolo molto simpatico e carino per lui ‘non c’è trippa per gatti’.

A quanto pare, infatti, l’ex di Briatore ha il cuore già impegnato fuori dalla casa più spiata di Italia. I fan della pseudo coppia hanno dovuto gettare le armi, i due non avranno futuro insieme: almeno è questo quanto ha voluto intendere Elisabetta.

Ma tutto potrebbe cambiare, in amore non ci sono leggi che tengono.

Pierpaolo, 2 di picche dalla Gregoraci

Non è servita nemmeno una scenata di gelosia in stile Mario Merola per accrescere sentimento o l’attrazione fisica tra i due. Ciò che è sicuro è la sintonia che ormai hanno istaurato in queste settimane di convivenza. Tanto che Pretelli non esita a prenderla in braccio, incurante della gonna cortissima, davanti a tutti.

Durante la presa però Eli è rimasta praticamente in mutande. Anche lei lo ha ammesso, imbarazzata tra le risate. Per fortuna niente di indecente. Nella casa ci si abitua anche a inquadrature più eccessive. Alfonso non ha potuto precisare, guardandoli:

“Ho capito che avete solo un’amicizia speciale però siete proprio sexy insieme, ve lo devo dire”.

Ma dal canto suo, la Gregoraci ha messo un punto alla storia che stava per iniziare, almeno nei sogni dei fan.